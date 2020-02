VIDEO: Káně plaší havrany. V Táboře chtějí černé ptáky vyhnat ze sídliště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na letištích běžná věc, ale v ulicích města je to unikát. V Táboře se zástupci města rozhodli, že se pokusí vytlačit kolonii havranů z Pražského sídliště pomocí káňat. Od poloviny února jsou tam v akci tři dravci se sokolníky. Do terénu nasadili káně Harrisova. Jakmile vzlétne, havrani okamžitě mizí. Zda to bude mít trvalejší efekt, se teprve ukáže.

video: iDNES.tv