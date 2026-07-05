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Kapela Chinaski se vrací mezi lidi

Domácí
Po výročních koncertech míří zpěvák Michal Malátný s kapelou Chinaski opět na festivaly a open air akce. V uplynulých dnech byl už poněkolikáté hostem také jihlavského Vysočina festu.
video: iDNES.tv
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