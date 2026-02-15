Kapela Lithium v nové písni nouzově přistává
15. 2. 2026 8:12 Domácí
Vážné téma, které se v refrénu pojí s veselou melodií. Pop-rocková kapela Lithium z Jablonného v Podještědí vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání. Doprovází ho videoklip, který kapela natáčela v místech spojených s leteckým provozem.
00:50
