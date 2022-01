VIDEO: Bojují s úzkostí a osamělostí aneb kaplani v akci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během covidové pandemie vzrostla úzkost a pocit osamění, nejvíce je to znát v nemocnicích, a to jak u pacientů tak u zdravotnického personálu. Nemocniční kaplani, kteří poskytují duchovní péči, nejen věřícím, ale každému kdo je požádá o rozhovor, mají za poslední dva roky více práce než kdy dříve. Často se na ně lidé obracejí se vztahovými problémy, s obavami, co bude dál a přibylo i zdravotníků, kteří stále hůře nacházejí smysl v tom co dělají.

video: iDNES.tv