Nová naděje pro starou kapli

Nejdřív dynamit pak modlitby věřících. Pod Barrandovskou skálou mezi Zlíchovem a Malou Chuchlí stojí malá nenapadá budova. Postavili ji francouzští vojáci v roce 1742 jako skladiště trhavin. Svému účelu sloužila 105 let, do doby, kdy se v nedalekém lomu stala tragická nehoda. Tehdy ji nechala dcera majitele lomu přestavět na kapličku. Tomuto účelu sloužila asi do roku 1958, kdy získala památkovou ochranu. Od té doby chátrá a čeká na svoji další šanci.

