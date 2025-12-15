Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost
15. 12. 2025 16:14 Domácí
Mechanický betlém, který každoročně zdobí prostory Galerie Šantovka v Olomouci a připomíná významné osobnosti spojené s městem, obohatila nyní figurka Karla Brücknera. Pro jeho dlouhé bílé vlasy, kterými se odlišoval od jiných trenérů, mu říkali Kleki Petra podle legendárního bílého učiteli Apačů.
00:59