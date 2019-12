VIDEO: Kameníci od rána do večera dokončují hrob Karla Gotta. V pátek přijeli i s autojeřábem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kameníci od rána do večera dokončují hrob Karla Gotta. V pátek přijeli i s autojeřábem

Hrob Karla Gotta na pražských Malvazinkách je téměř dokončený. Mistrova manželka Ivana již dříve uvedla, že do Vánoc by měl být hrob hotový a lidé by tak už mohli přijít i zapálit Gottovi svíčku.

video: iDNES.tv