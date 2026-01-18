Aktivistická parta posilněná alkoholem, řekl Havlíček o Pirátech

Zástupci vlády a opozice stran se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News vrátili k rekordně dlouhému jednání o vyslovení důvěry vládě, které trvalo 25 hodin čistého času. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) obvinil opoziční Piráty, že se při jednání proměnili v aktivistickou partou posilněnou alkoholem.
