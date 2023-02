VIDEO: Vládu čeká kvůli důchodům ve Sněmovně peklo, řekl Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vládu čeká kvůli důchodům ve Sněmovně peklo, řekl Havlíček

Opozice chce tvrdě obstruovat návrh vlády, kterým zbrzdila růst penzí. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček jej označil za protiústavní. Vláda podle něho hodila důchodce přes palubu. Ministr dopravy Martin Kupka vládu brání. Podle něj by vyšší růst vedl k zadlužování, což by negativně dopadlo na budoucí generace, včetně důchodců. Oba to uvedli v nedělní Partii CNN Prima News.

video: CNN Prima News