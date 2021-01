VIDEO: Vláda na skiareály uvolní jednu miliardu korun, uvedl Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda na skiareály uvolní jednu miliardu korun, uvedl Havlíček

Provozovatelé vleků a lanovek budou mít za nucené uzavření nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Týká se to období od 27. prosince do 22. ledna. Vláda kývla, že na to uvolní až jednu miliardu korun „Podpora bude na bázi sedačkovného,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček.

video: ČTK