Nikdy jsme nechtěli nikoho lynčovat, řekl Havlíček k zásahu na Filozofické fakultě

„Nechceme a nikdy jsme nechtěli nikoho lynčovat. Nezpochybňovali jsme ten vlastní zákrok, který proběhl. Pouze jsme chtěli, aby se vyšetřilo, co bylo předtím. Určité pochybnosti, včetně toho, že budova nebyla vyklizena, tady byly. Je třeba, aby se lidem na tyto otázky zodpovědělo, aby se ukázalo, kdo nese odpovědnost za to, kde se případně selhalo. Nechápu, že koalice se brání vyšetřovací komisi. Když se jednalo o Bečvu a mrtvé ryby, tak to se komise dělaly okamžitě,“ uvedl v 360° Karel Havlíček v debatě o zásahu na FF UK.

video: FTV Prima