Chodci neprojdou kvůli riziku pádu fasády okolo Kasáren Karlín

Pěší v pražském Karlíně neprojdou okolo budovy Kasáren Karlín. Městská firma Trade Centre Praha (TCP) musela nechat kvůli havarijnímu stavu fasády, z které hrozí odpadávání jejích kusů, uzavřít chodníky. Následně by se u budovy mělo objevit lešení, pod kterým by bylo možné procházet. ČTK to dnes řekl mluvčí TCP Ondřej Šrámek.

video: iDNES.tv