Karlův most si dopřává očistnou sprchu

Karlův most si v těchto dnech dopřává svoji pravidelnou očistnou kůru. Odstraňují se mechy, lišejníky, žvýkačky, ptačí exkrementy i drobné nápisy. Do konce října by měla očista této národní kulturní památky skončit.

video: iDNES.tv