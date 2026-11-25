„Po bitvě je každý generálem.“ Kárný senát se zastal soudkyně, která svěřila dítě otci, jenž ho pak usmrtil
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) neuspěl s žalobou na benešovskou soudkyni Sandru Kimmelovou, které vyčítal nedbalé rozhodování při svěření později usmrcené tříleté Viktorky do péče rodičů. Soudkyně se ve středu zastal kárný senát. Podle něj provedla řadu důkazů a respektovala všechny zásady. Senát zdůraznil, že kárná odpovědnost za rozhodovací činnost soudce přichází v úvahu jen ve výjimečných případech, kdy soudce ignoruje zákon, postupuje zcela svévolně nebo nerespektuje pokyny nadřízeného soudu. Podívejte se na celé odůvodnění rozhodnutí.
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