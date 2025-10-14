Kasárna T. G. Masaryka jdou po 100 letech k zemi

S měsíčním zpožděním začíná naplno demolice bývalých kasáren TGM v Pardubicích. Na jejich místě začne napřesrok růst nová základní škola pro více než 500 žáků.
