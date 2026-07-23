Kašny v centru Ústí protékají, oprava se teprve připravuje
23. 7. 2026 6:44 Domácí
Vysoké teploty v posledních týdnech ženou obyvatele Ústí nad Labem do stínů nebo k vodě. Jsou-li v centru města, tak alespoň do parků. Ve městech přitom mohou alespoň částečně zmírnit horko také vodní prvky, které ochlazují své okolí. Na Lidickém náměstí však lidé letos na alespoň malé osvěžení čekají marně. Rozsáhlé kašny zůstávají mimo provoz.
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Kašny v centru Ústí protékají, oprava se teprve připravuje
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