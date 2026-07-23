Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Kašny v centru Ústí protékají, oprava se teprve připravuje

Domácí
Vysoké teploty v posledních týdnech ženou obyvatele Ústí nad Labem do stínů nebo k vodě. Jsou-li v centru města, tak alespoň do parků. Ve městech přitom mohou alespoň částečně zmírnit horko také vodní prvky, které ochlazují své okolí. Na Lidickém náměstí však lidé letos na alespoň malé osvěžení čekají marně. Rozsáhlé kašny zůstávají mimo provoz.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:25

Tajemství vyhaslé sopky. Jezero v srdci Azor připomíná oko do nitra Země
Zahraniční
23. 7. 2026 8:30
00:52

Tokio pobízí muže, ať nosí šortky
Zahraniční
23. 7. 2026 8:20
00:29

Další vlna amerických útoků na Írán. Trump pohrozil ničením mostů a elektráren
Zahraniční
23. 7. 2026 7:12
00:56

Kašny v centru Ústí protékají, oprava se teprve připravuje
Domácí
23. 7. 2026 6:44
00:38

Za sardinkami, olivami i vraky lodí. Fažana patří k největším pokladům Istrie
Zahraniční
23. 7. 2026 0:06
00:40

„Vypadá jako koule na dlouhých nohách.“ Neobvyklý mýval Jimothy pobláznil internet
Zahraniční
23. 7. 2026 0:06
02:05

Před 100 lety proslavil „Modrý pták“ československé letectví
Technika
23. 7. 2026 0:06
03:00

Ferrari 849 Testarossa Spider
Technika
23. 7. 2026 0:06
02:51

Zhubla třicet kilo bez injekcí: Velkou roli zahrál i stres, přiznává modelka Debnárová
Společnost
23. 7. 2026 0:06
03:03

Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, spisovatel, který odmítl mlčet
Technika
23. 7. 2026 0:06
01:01

Pro Petra jsou děti všechno a nechce, aby se za něj musely stydět
Lifestyle
23. 7. 2026 0:06
01:05

Mám srdeční arytmii, ale operační stůl mě neunese, prozradil Peter. Vyřadili mě z pořadníku a řekli: Zhubni
Lifestyle
23. 7. 2026 0:06
01:05

Trump vzdal hold padlým vojákům ve válce s Íránem
Zahraniční
22. 7. 2026 19:24
00:17

Nehoda na D1 uzavřela dálnici. Pět lidí se zranilo, zasahoval vrtulník
Domácí
22. 7. 2026 18:20
00:29

Karlův most projde očistou od náletové zeleně a řas
Domácí
22. 7. 2026 18:02
01:03

Lipník se stává „Silicon Valley” armádní robotiky
Domácí
22. 7. 2026 18:00
01:32

Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš
Domácí
22. 7. 2026 17:12
00:34

Přehled nových Samsungů Z Flip8, Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra
Technika
22. 7. 2026 17:12
01:41

Hazard v Černošicích pokračuje. Lidé kvůli poruchám závor přebíhají koleje na červenou
Domácí
22. 7. 2026 16:52
01:15

Předseda fondu Matúš Oľha utekl před novináři
Zahraniční
22. 7. 2026 16:42

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.