Kastelán si splnil sen, koupil zámek a začal ho opravovat

Třicet let opuštěný a poničený barokní zámek v obci Poláky na Chomutovsku má znovu ožít. Do čtyř let ho chce částečně opravit a zpřístupnit nový majitel Miloš Dempír. Návštěvníci tam poznají bydlení drobné šlechty na počátku 20. století.

