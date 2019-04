VIDEO: Katedrála Notre-Dam je po požáru chráněná před rozmary počasí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Katedrála Notre-Dam je po požáru chráněná před rozmary počasí

Pařížská katedrála Notre-Dame, které při požáru v polovině dubna shořela střecha i krovy, už je plně chráněná před rozmary počasí. Meteorologové totiž minulý týden informovali o vydatném dešti, který by mohl zbytky katedrály výrazně poškodit. Do léta by však měla tuto provizorní plachtu nahradit nová konstrukce.

video: Préfecture de police