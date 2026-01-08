Pirátka „vyzdvihla“ Turkovu vytrénovanou pravačku. Dětinské, reagoval Rajchl
8. 1. 2026 21:06 Domácí
„Velice oceňuji, že pan Turek rovnou hledá nový kariérní postup. A myslím si, že ty zavařovačky by mu velice šly, když má takhle vytrénovanou silnou pravačku,“ uvedla Katerina Demetrashvili v pořadu 360°. Na její slova reagoval Jindřich Rajchl: „Vždycky tyhle ty narážky, to je tak hloupé, naivní a dětinské. My se tady bavíme o Ústavě a vy to snižujete na úroveň žáků druhé třídy.“
