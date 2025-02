VIDEO: Novému Kauflandu v Praze vládne robot Tally. Hlídá ceny i zboží v regálu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na pražském Barrandově byla otevřena nová prodejna Kauflandu. Na rozdíl od těch ostatních je ale tato plná nejmodernějších technologií. Uličkami prodejny například jezdí robot Tally, který hlídá ceny na etiketách, ale i to, zda je zboží v regálu a zda je to skutečně to zboží, které tam být má. Váhy na ovoce a zeleninu si navíc umí zjistit, jaké zboží jim zákazník předložil ke zvážení.

video: iDNES.tv