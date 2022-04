VIDEO: Kdyby nám Rusko zastavilo plyn, byla by nutná pomoc EU, řekl Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdyby nám Rusko zastavilo plyn, byla by nutná pomoc EU, řekl Fiala

Pokud by Rusko zastavilo ČR dodávky plynu, po určitou dobu by podle premiéra Petra Fialy Česko zvládalo situaci, pak by nám ale musela pomoci EU. „Jsme schopni kombinací zásob a jiných dodavatelů si s tím určitě po nějakou dobu poradit. Dlouhodobě ale musíme hledat jiná řešení,“ řekl.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz