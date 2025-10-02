Ke shromáždění v Jihlavě promluví Marhoul či Pecková

Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově náměstí. Do akce se zapojí řada významných osobností z oblasti politiky či kultury, řada z nich aspoň na dálku prostřednictvím videozdravice nebo online vzkazu.
Ke shromáždění v Jihlavě promluví Marhoul či Pecková
2. 10. 2025 11:26
