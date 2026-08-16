Keltská noc hostila hudební hvězdy, Václav Neckář překvapil formou
16. 8. 2026 15:20 Domácí
Spalující paprsky slunce praly po dva dny do účinkujících i návštěvníků festivalu Keltská noc. Na dvou pódiích se vystřídaly kapely Tři sestry, Divokej Bill nebo Vypsaná fixa. Do Vysokého dorazil i legendární zpěvák Václav Neckář, který se se svým zhruba hodinovým programem představil v sobotu odpoledne.
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