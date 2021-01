VIDEO: Kina v lockdownu spasí jen očkování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kina v lockdownu spasí jen očkování

Vládní opatření proti covidu tvrdě dopadla také na provozovatele kin, která jsou již více jak tři měsíce uzavřena. Východisko z krize provozovatelé kin nevidí ani ve zvažovaném rozvolnění vládních opatření, podle kterého by se do kina mohlo i ve čtvrtém stupni protiepidemického systému, za předpokladu, že se diváci prokáží negativním testem. Podle námi oslovených provozovatelů kin, je to ale hloupost, která jim diváky nevrátí. Jejich jedinou nadějí j očkování.

video: iDNES.tv