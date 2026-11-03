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Klempíř by měl rezignovat, prohlásil šéf TOP 09

Domácí
Myslím, že Oto Klempíř, po tom, co jsme viděli ty návrhy na zničení svobody veřejnoprávních médií, jsme viděli návrhy kulturní koncepce, to všecko, co se kolem toho děje, tak to ministerstvo vede šíleným způsobem. A my jsme tady už vyzývali před nějakým časem, aby hodil ručník do ringu, řekl Matěj Ondřej Havel.
video: PSP ČR
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