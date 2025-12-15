Klikatou cyklostezku v Hradci navrhli kvůli tůni, pak ji však zasypali
15. 12. 2025 15:52 Domácí
Cyklostezku v lese na okraji Hradce Králové navrhli klikatou, aby chránila obojživelníky. Komunikace však naopak vzácné druhy vytlačila. Některým lidem navíc připadá neúměrně vysoká cena zasazených stromků. Ve jménu ochrany přírody se přitom projekt na více než dva roky zcela zastavil, aby napravil předchozí ekologické přešlapy.
