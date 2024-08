VIDEO: Klokan rudokrký si užíval svobody přesně týden Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Klokan rudokrký si užíval svobody přesně týden

Uprchlík z jiřické věznice je zpět. Klokan rudokrký si užíval svobody přesně týden. Dnes přihopsal do veznice sám a dobrovolně, následně jej odsouzení a chovatel lapili do volejbalové sítě a ve sklopci přenesli do výběhu k druhému klokanovi. Uprchlík je hladový, ale v pořádku.

video: iDNES.tv