VIDEO: Klub ANO zrušil párování chybějících poslanců, diví se Piráti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Klub ANO zrušil párování chybějících poslanců, diví se Piráti

Podle novely by učitelé měli mít od roku 2023 nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy. Navrhli to právě Piráti ve spolupráci s dalšími stranami přes odpor hnutí ANO. Za mimořádně podpásové označil poslanec Ferjenčík to, že ANO zrušilo takzvané „párování“.

video: PSPČR