Knihovnu proměnily miliony k nepoznání
10. 9. 2026 16:56 Domácí
Městská knihovna ve Velkém Meziříčí má za sebou opravdu razantní proměnu. „Bez nadsázky si troufám tvrdit, že teď patří ke špičce mezi knihovnami na celé Vysočině. Ať už co do vybavení, tak architektonického řešení,“ zhodnotil velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras. Nové prostory se prvním návštěvníkům otevřely dnes.
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