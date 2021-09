VIDEO: Do koalice s ANO nepůjdeme, ale přísahat je pitomost, řekl Petr Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do koalice s ANO nepůjdeme, ale přísahat je pitomost, řekl Petr Fiala

Koalice ODS a hnutí ANO po říjnových volbách nehrozí, předseda strany Petr Fiala si spolupráci nedokáže představit. Řekl to v pořadu Volební detektor v rámci předvolebního vysílání Rádia Impuls. „Nedává to žádný smysl a opravdu můžu říct, že takhle to nebude,“ uvedl. Přísahat na to však nechtěl.

video: Rádio Impuls