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Poslanci budou jednat o cestě Pavla do Maroka, prosadila vládní koalice

Domácí
Poslanci vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě prosadili do programu jednání výzvu Poslanecké sněmovny prezidentovi Petru Pavlovi, aby zveřejnil informace o financování své soukromé dovolené v Maroku. Navrhl to poslanec SPD, předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
video: PSP ČR
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