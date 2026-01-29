Koalice prosadila návrh, který usnadní propouštění státních úředníků

Domácí
Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě usnadnit propouštění státních úředníků. Má nahradit dosavadní zákon o státní službě, který měl ochránit úředníky při střídání vlád. Neprošly návrhy opozičních poslanců na jeho zamítnutí nebo na vrácení k přepracování.
video: PSP ČR
