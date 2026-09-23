Koalice prosadila zastavení růstu cen dálničních známek i změnu u denních známek
23. 9. 2026 13:20 Domácí
Změnu zákona, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek, schválili poslanci. Vládní návrh ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní dálniční známka by také měla nově platit 24 hodin od zakoupení, ne od půlnoci. Za roční známku tak motoristé zaplatí i v dalších letech 2570 korun.
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