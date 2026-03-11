Koalice prosadila rozpočet a schodek 310 miliard

Domácí
Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše, schválili poslanci. Při přesunech peněz uvnitř rozpočtu přidali nejvíce peněz na podporu sportu – 800 milionů. „Jsem i překvapená, že končíme v relativně rozumnou dobu,“ řekla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
video: PSP ČR
