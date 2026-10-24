Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu
24. 10. 2026 9:22 Domácí
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány ze státního rozpočtu. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh šéfa Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
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