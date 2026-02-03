Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu
3. 2. 2026 15:34 Domácí
Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru, ale zatím se, až na předsedu ODS Martina Kupku, nedostala ke slovu. Zato hodinu mluvil premiér Andrej Babiš, také hodinu předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura a nyní se u řečnického pultu střídají členové vlády. Poslanci si odhlasovali, že se může jednat i hlasovat i v noci.
