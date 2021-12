VIDEO: Zapomeňte na houpání, tento kočárek to udělá za vás! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zapomeňte na houpání, tento kočárek to udělá za vás!

Testovali jsme kočárek, který je ve světě kočárků asi jako Rolls-Royce ve světě aut. Jeho cena tomu taky odpovídá, dvojkombinace s korbičkou a sporťákem vyjde asi na 45 tisíc korun. To podstatné, co z tohoto kočárku dělá výjimečný stroj, se ukáže teprve při jízdě. Může za to skrytý mechanismus v zadní nápravě, který se stará o elektrický pohon. Čím více tlačíte tím více pomáhá. Když kočárek pustíte okamžitě zastaví, mohou za to senzory v rukojeti, které snímají míru všeho snažení. A funguje to i naopak, při jízdě z kopce kočárek přibrzďuje. Tím ale výčet jeho schopností ještě nekončí ...

video: iDNES.tv