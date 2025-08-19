Kočka visela z balkónu na tlapce zamotané do sítě. Pomohli až hasiči

Při pohledu na zavěšenou kočičku musela strážníky z Prahy 11 okamžitě napadlo: „Jak se tam proboha dostala?“ Život zmíněné nešťastnice visel pouze na tlapce zamotané do sítě. V bytě majitelů se nikdo nenacházel a tak se hlídka vydala o patro níže, kde zvonění tentokrát nezůstalo bez odezvy a záchranná akce mohla rychle začít. Na uvězněnou tlapku strážníci bohužel nedosáhli, proto se rozhodli kočičku přidržovat až do příjezdu hasičů s plošinou. Po vyproštění byl mazlíček převezen do měcholupského útulku.Sdílet video na FB