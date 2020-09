VIDEO: Kolaps dopravy na pražské Jižní spojce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolaps dopravy na pražské Jižní spojce

Technická správa komunikací zahájila ve středu 23. září poslední etapu oprav na Jižní spojce v tomto roce. Od jara až do podzimu 2020 tu probíhaly opravy jednotlivých úseků Doprava svedená do jednoho jízdního pruhu se tu od rána téměř zastavila. Oprava je plánovaná až do 30. října 2020.

