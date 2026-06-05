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Kolaps dopravy v Ústí při opravě mostu

Domácí
V Ústí nad Labem v pátek ráno zkolabovala doprava kvůli zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova, pro které vede jediná cesta přes řeku přes Mariánský most, stáli v ranní špičce v koloně až 45 minut, vozy MHD i hodinu a půl. Důvodem bylo špatně rozestavěné dopravní značení zhotoviteli stavby. Značení odstranili a kolony se po 10:00 začaly rozjíždět.
video: iDNES.tv
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