Na trati z Českých Budějovic do Prahy začala ražba 840 metrů dlouhého tunelu Mezno. Jeho menší bratr Deboreč, který v úterý MF DNES exkluzivně navštívila, už je z poloviny hotový. Vlaky tudy projedou v roce 2022. Cesta do hlavního města se tak zrychlí. Třeba z Tábora do Prahy už to potrvá jen hodinu.

