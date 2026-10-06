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Kolem Dasného a Češnovic otevřeli první polovinu obchvatu

Domácí
Přes obce Dasný a Češnovice Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo první polovinu obchvatu těchto dvou obcí nedaleko Českých Budějovic. Ve všedních dnech přitom po tomto tahu projede často kolem dvaceti tisíc aut. Kompletně hotovo bude na podzim roku 2027.
video: iDNES.tv
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