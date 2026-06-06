Kolem přehrady Rozkoš otevřeli nový dvacetikilometrový cyklookruh
6. 6. 2026 16:24 Domácí
Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek vzniklo za pět sezon od roku 2020. Cyklisty čeká pohodová projížďka krásnou přírodou, kde nechybí stromy, malebné zátoky, kempy, kiosky ani pláže.
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