Pražští strážníci zaostřili na koloběžkáře jezdící po chodnících

Poslední dny se strážníci v ulicích Prahy intenzivně věnovali cyklistům a koloběžkářům. Zahájili první z letošních cíleně zaměřených akcí, které se věnují bezpečnosti a dodržování pravidel při používání sdílených koloběžek a jízdních kol. Během Akce „Koloběžka“ hlídky strážníků zkontrolovaly stovky účastníků silničního provozu ve všech pražských obvodech. Přestože podle zákona spadají cyklisté a koloběžkáři do stejné kategorie, akce potvrdila zkušenosti z loňského roku, a to, že koloběžkáři častěji riskují a porušují dopravní předpisy. Uživatelé sdílených koloběžek se tak stávají stále větším problémem v pražské dopravě. Mezi nejčastějšími přestupky cyklistů a koloběžkářů nadále zůstávají jízda po chodníku, jízda v protisměru, v případě sdílených koloběžek jízda ve dvojici, přejíždění přechodů bez sesednutí a výjimkou nejsou ani jezdci pod vlivem alkoholu. Mnozí koloběžkáři si stále neuvědomují, že z pohledu zákona jsou účastníky silničního provozu, a tudíž se podle toho musí chovat. Navíc značná část uživatelů sdílených koloběžek nemá o dopravních předpisech dostatečné povědomí, stejně tak se dostatečně neseznámí s podmínkami jejich užívání. Akce „Koloběžka“ odstartovala ve čtvrtek 20. března ráno a skončila v neděli 23. března o půlnoci. Během ní strážníci odhalili 972 přestupků, z toho 689 spáchali jezdci na koloběžkách. Za přestupky hlídky uložily 264 pokut v celkové výši 116 300 korun a 37 přestupků předaly do správního řízení. Za leden a únor strážníci řešili 1 503 přestupků v souvislosti s jízdou na kole a koloběžce, 997 přestupků spáchali právě jezdci na koloběžkách. „Akci Koloběžka dlouhodobě podporuji. Alarmující je především vysoký počet uživatelů sdílených koloběžek, kteří svojí jízdu nepřizpůsobují podmínkám husté dopravy. Naším cílem ale není pokutování. Chceme především zajistit bezpečnost Pražanů. Městská policie proto i v letošním roce připraví mnoho preventivních a osvětových aktivit,“ dodává pražský primátor Bohuslav Svoboda. Cyklistům za případné dopravní přestupky hrozí na místě pokuta do výše 1 500 korun. Za jízdu na kole či koloběžce pod vlivem alkoholu nebo drog hrozí řidiči ve správním řízení pokuta v rozmezí od 2,5 tisíce do 20 tisíc korun. Tato pokuta se zvyšuje na 25 až 50 tisíc korun, řídí-li řidič vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.

video: Městská policie hl. m. Prahy