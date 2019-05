VIDEO: Kolona se nerozjíždí ani u Humpolce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolona se nerozjíždí ani u Humpolce

Doprava v některých úsecích dálnice D1 dnes kolabuje. Cesta z Prahy do Brna se může protáhnout až o 2,5 hodiny. Provoz zpomalil konvoj amerických vojáků, kteří se po D1 a D2 přesunují na cvičení do Rumunska a Maďarska. Poslední část konvoje nakonec musela zastavit. Premiér Andrej Babiš nařídil, aby vojáci počkali do noci.

video: iDNES.cz