V uzavírkách je nutné dodržovat střídavou jízdu, doporučuje před prázdninovými cestami BESIP

Odborníci v čele s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem představili, jak by měl fungovat prázdninový provoz na silnicích. V zájmu zachování plynulosti dopravy nebudou při nadcházejících exponovaných víkendech prováděny žádné údržby, kvůli kterým by se musel snižovat počet jízdních pruhů. Netýká se to ale dlouhodobých uzavírek, třeba na D1.

