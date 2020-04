VIDEO: Komárov nabídl k prodeji sochu Stalina. Až do roku 1989 stála na náměstí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Komárov nabídl k prodeji sochu Stalina. Až do roku 1989 stála na náměstí

Na náměstí středočeského městyse Komárov byla socha J.V. Stalina umístěna až do roku 1989. Na jaře 1990 se Mistní národní výbor a Občanské forum rozhodli sochu odstranit a uschovat ji do skladu. K prodeji ji Obecní úřad Komárov chtěl nabídnout už před několika lety, bylo však nejprve nutné sehnat znalce, který by dílo ohodnotil. Povedlo se to až nyní, a tak ji úřad konečně mohl nabídnout k prodeji obálkovou metodou. Vypadá to, že o sochu je zájem, a to nejen z muzea socializmu. Nabídka přišla dokonce i z Ruska.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.tv