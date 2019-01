VIDEO: Komorní hůrka odkrývá tajemství. Letos se prokopou k vulkánu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Goethovy štoly pod Komorní hůrkou se co nevidět vrátí výzkumníci. Letos mají v plánu prokopat zbylou část chodby až k vulkánu. Hotovo by mělo být v srpnu, kdy se také plánuje otevření části štol pro veřejnost.

video: Milan Brož