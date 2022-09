VIDEO: Voliči mají jít k volbám, aby obce neřídili pitomci, zopakoval Zeman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Česku v pátek ve 14:00 začaly volby do obecních zastupitelstev. Ve třetině země se také rozhoduje o složení Senátu. Výsledky prvního kola senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, v komunálních volbách budou kompletní výsledky pravděpodobně v neděli nad ránem. „Voliči mají ke komunálním volbám přijít proto, aby jejich obce neřídili pitomci,“ prohlásil prezident Miloš Zeman, který volil poprvé v Lánech.

video: iDNES.cz, ČTK