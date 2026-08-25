Hrozní zůstaneme a polepšit se nehodláme, slíbil Macinka
25. 8. 2026 15:50 Domácí
Motoristé sobě představili ve Sněmovně své plány pro komunální volby. „Nemáme ambici být všude,“ řekl předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka. Do voleb jeho strana posílá necelých 1300 kandidátů ve více než šesti desítkách obcí. „Některé radnice zešedly, chceme tu šeď rozbít,“ prohlásil.
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